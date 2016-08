Die offiziellen Teilnehmer der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" formieren sich. Skandal-Promi und Uschi-Glas-Sohn Ben Tewaag (40, "313" ) wird am kommenden Freitag, ab 20:15 Uhr, an der neuen Staffel "Promi Big Brother" teilnehmen. Das gab der Sender Sat.1 in einem Video bekannt. Es gäbe wenige Dinge, die er im Container vermissen werde, sagte Tewaag in einem Statement. Außer Musik, die er sehr liebe.