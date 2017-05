Doch statt nach München ging es für Pjanic dann mit 18 Jahren zu Olympique Lyon – die Franzosen zahlten 7,5 Millionen Euro Ablöse. In seinen drei Jahren in Lyon entwickelte sich Pjanic zu einem der Leistungsträger seiner Mannschaft, beim AS Rom reifte der Bosnier dann endgültig zum absoluten Top-Spieler. In der letzten Saison wechselte Pjanic dann für 32 Millionen Euro von Rom nach Turin. Bei der "Alten Dame" zieht er jetzt im zentralen Mittelfeld die Fäden – trifft am Mittwoch im Halbfinale der Champions League auf den AS Monaco. Doch auch die Bayern waren im letzten Sommer an Pjanic dran, allerdings "war Juve einfach am schnellsten", so Pjanic. "Sie haben mir vom ersten Kontakt an klargemacht, dass sie mich unbedingt wollen. Das gab den Ausschlag."