"Santa Clarita Diet" auf Netflix Drew Barrymore: "Alleinerziehende Mütter sind echte Heldinnen"

Nur mit der Liebe wollte es nicht so recht klappen. Barrymore ist dreimal geschieden. Mit ihren beiden Kindern aus ihrer gescheiterten Ehe mit Will Kopelman ist sie von Los Angeles nach New York gezogen. "Es war einfach die Zeit, mal etwas Neues auszuprobieren", erklärt Barrymore im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news ihren Wohnwechsel.