Sankt Maik, Ewige Helden, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Ewige Helden, Sportshow

Heute treten die Sportler in Zweierteams gegeneinander an. Jedes Team hat 45 XXL Dominosteine. Diese müssen auf einem langen, schmalen Balken aufgereiht werden. Neben dem Balken befindet sich eine Sprossenleiter. Die Sportler müssen nun nacheinander in diese hineinsteigen, um die Steine aufzureihen. Ziel des Wettkampfes ist, den Startstein anzustoßen, die Steine ohne Unterbrechung damit umzukippen und so den Wettkampf für sich zu beenden. Das Team, das als erstes die Reihe in einem Versuch komplett zum Umkippen bringt, gewinnt.

20:15 Uhr, Sat.1, Frau Ella, Komödie

Der gescheiterte Medizinstudent und Taxifahrer Sascha (Matthias Schweighöfer) landet nach einem Unfall im Krankenhaus. Dort lernt er die 87-jährige Frau Ella (Ruth Maria Kubitschek) kennen. Als sie ihm von ihrer Romanze mit dem US-Soldaten Jason kurz nach dem Krieg erzählt, beschließt Sascha, mit Frau Ella durchzubrennen und Jason zu suchen. Die Reise der beiden beginnt in Berlin und endet schließlich in der französischen Bretagne.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Macau, Urlaubsserie

Die Reiseroute führt "Das Traumschiff" dieses Mal nach Macau. Kapitän Burger (Sascha Hehn), seiner Crew und den Passagieren steht eine ereignisreiche Reise bevor. Mit an Bord ist das junge Paar Nadja (Sarah Alles) und Kim (Yung Ngo). Beide haben einen gemeinsamen Traum: ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Dafür fehlt ihnen jedoch nicht nur Geld, sondern auch Kims Bruder, den er über einen Schleuser in Macau "freikaufen" möchte. An Bord der "MS Amadea" arbeiten beide hart dafür.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

In dieser Woche verschlägt es Frank Rosin ins niedersächsische Sassenburg. Die Kantine des Industriepark Triangel braucht dringend kulinarische Unterstützung. Mithilfe seines speziell zusammengestellten Teams, bestehend aus Kantinenexperten Olaf und Innenarchitektin Kathi, kann sich der Sternekoch schnell ein Bild machen: Betreiber Oliver steht das Wasser bis zum Hals. Wird es Frank Rosin gelingen, den hungrigen Arbeitern und dem verzweifelten Kantinenbetreiber zu helfen?