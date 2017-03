Sanfte Sanierung Wiener Platz: Jetzt sind sogar die Kritiker zufrieden

Er geht davon aus, dass nicht vor 2022 mit der Sanierung begonnen wird. Der Grund: Die Stadt habe angekündigt, provisorische Standl einzusetzen, die davor für die geplante Elisabethmarkt-Sanierung in Schwabing gebraucht werden.

Laut Stefinger soll ein Schandfleck des bisherigen Marktes verschwinden: der Geldautomat. Wo früher Gänse verkauft wurden, hängt heute in einem historischen Standl einfach nur noch ein EC-Automat. Laut Stefinger soll dort künftig Eis verkauft werden. Am bisherigen Eisstand soll es dafür in Zukunft Obst geben.

Der Markt am Wiener Platz ist der kleinste der vier ständigen Lebensmittelmärkte in der Stadt. Die Standl, die jetzt saniert werden sollen, sind zum größten Teil etwa 70 Jahre alt. Betrieben wird der Markt von den Markthallen München, einem städtischen Eigenbetrieb. Wie es aussieht, ist der jahrelange Krach um die künftige Marktgestaltung nun zu Ende. Ganz anders als der um den Elisabethmarkt in Schwabing.