Die traditionsreiche Sandkerwa in Bamberg ist für dieses Jahr abgesagt worden. Wegen der aktuellen Sicherheitslage und finanzieller Risiken müsse das für Ende August geplante Fest ausfallen, teilten die Veranstalter auf ihrer Homepage mit. "Es ist uns nicht leicht gefallen, nach 66 Jahren diesen Schritt zu gehen", hieß es in der kurzen Erklärung weiter. Die mehrtägige Sandkerwa, zu der Jahr für Jahr mehrere Hunderttausend Besucher in die oberfränkische Domstadt kommen, sollte heuer vom 24. bis 28. August über die Bühne gehen.