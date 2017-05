Sandalen im Boho-Chic Auf diese Sommerschuhe stehen die Promi-Damen

Bei Model Alessandra Meyer-Wölden (34) hat die Vorliebe für flache Sandalen einen anderen, praktischeren Grund. "Ich bin extrem viel auf den Beinen und es muss immer schnell gehen. Als Mutter von fünf Kindern haben sich die Prioritäten bei der Schuh-Auswahl einfach geändert", so die frischgebackene Zwillingsmama bei der Verleihung des Shoe Step Awards, die Europas größter Schuhhändler in Hamburg ausgerichtet hatte. Doch flach heißt nicht gleich langweilig...

Trend 2017: Sandalen im Hippie-Chic

Im Sommer 2017 sorgen vor allem Sandalen im bunten und verspielten Boho-Style für gute Laune an den Füßen. Bunte Farben sowie viele Perlen und Stickereien bilden laut Deichmann-Mode-Expertin Martin die Grundlage für die offenen Schuhe im Bohéme-Look. Besonders gefragt sei eine handwerkliche Optik durch Kork, Holz, Bemalungen oder sichtbare Nähte. "Ich mag bunte Sandalen sehr gerne, weil ich dann oft ein weißes Flatterkleid dazu trage", erklärte Ullmann bei der Verleihung in Hamburg.

Im Gegensatz dazu bevorzugt Magdalena Brzeska (39) laut eigener Aussage Sandalen in natürlichem und schlichtem Design. Den Look peppt sie dann mit einem sommerlichen Outfit auf. "Hotpants oder Shorts, Bikini, Tunika und dazu Sandalen, das ist ein Traum. Ich träume jetzt schon wieder vom Urlaub", so die Ex-Profi-Turnerin.

Mit was kombinieren?

Auch Moderatorin und Schauspielerin Caroline Beil ("Promi Shopping Queen"), die derzeit ihr zweites Kind erwartet, steht in Kombination zu Sandalen auf den lässigen Hippie-Chic. "Ich finde, eine Sandale lässt sich am besten mit einem langen Sommerkleid kombinieren. Oder ein langer schöner Rock mit einem tollen Oberteil - so ein bisschen 'Hippie-Style' finde ich ganz gut", sagte die 50-Jährige am Rande der Veranstaltung.



Caroline Beil mit Babybauch bei Deichmanns Shoe Step Award in Hamburg Foto:Starpress

Aber auch Ullmanns Styling-Variante ist sie nicht abgeneigt: "Ich erwarte, dass eine Sandale schön leicht ist, ein paar Steine muss sie haben - bunt, aber nicht zu grell sollte sie sein. Und trotzdem so, dass man denkt: 'Das ist ein bisschen Mallorca, Ibiza, Hippie-Style', dazu ein schönes weißes Flatterkleid und fertig."

Gepflegte Füße sind das A und O

Wichtig ist den Promi-Damen aber nicht nur die schöne und stylische Sandale samt passendem Outfit. Besonderen Wert legen sie außerdem auf gepflegte und pedikürte Füße, schließlich bekommt man die in Sandalen zu Gesicht. "Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die Füße in Sandalen gepflegt sind", rät Meyer-Wölden. Obwohl sie als fünffache Mutter nicht viel Zeit für sich habe, versuche sie trotzdem, regelmäßig zur Pediküre zu gehen.

Janin Ullmann empfiehlt Sandalen-Liebhaberinnen stattdessen, unbedingt Nagellack zu tragen. "Schöne, knallige Farben mag ich gerne auf den Nägeln und dementsprechend vielleicht eine Kontrastfarbe in den Sandalen oder einen Pastellton", erklärte die Ehefrau von Schauspieler Kostja Ullmann.

Wer sich also für die neueste Sandalen-Mode im Boho-Style entscheidet, sollte seinen Shoppingtrip also unbedingt mit einer schönen Pediküre verbinden. Ansonsten sind dem sommerlichen Schuhtrend aber keine Grenzen gesetzt!