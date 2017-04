Der Branchenführer blieb allerdings in den letzten beiden Auswärtspartien der Liga ohne Torerfolg, was ihm seit Februar 2012 nicht mehr passiert war. Zudem gewann er mit dem 4:1 gegen Dortmund am 8. April nur eine der letzten vier Ligapartien. Robert Lewandowski erzielte sein letztes Liga-Tor auf fremdem Platz am 18. Februar zum 1:1 in Berlin.