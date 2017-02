Vermutlich aber rückt Max Meyer, der zuletzt wegen einer Rippenprellung und eines Infekts pausierte, wieder in die Elf. Nicht zuletzt wegen der "Stürmerproblematik" seien die Bayern Favorit, meinte Weinzierl. "Sie haben in den letzten Wochen ihre Spiele gewonnen, waren aber nicht so souverän wie in den vergangenen Jahren", meinte Weinzierl.