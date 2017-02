Samstag 20:15 Uhr auf Tele 5 Oliver Kalkofe berichtet schonungslos übers Dschungelcamp

Obwohl das Dschungelcamp schon ein paar Wochen zurückliegt, kommt es am Samstagabend bei RTL zum sogenannten "Nachspiel". Und was wäre ein Nachspiel ohne ein Vorspiel? Klar, dass sich Oliver Kalkofe das nicht entgehen lässt. Er präsentiert seine "ultimativen alternativen Fakten aus dem Busch der Belanglosigkeit". Dann dürfen sich Fans wieder über Sprüche freuen, wie: "Ich bin ein Star oder war mal einer oder wäre gerne einer, holt mich hier raus. Aber bitte nicht so bald, denn ich möchte ja noch die blöde Gemüsekrone vom Wochenmarkt des Wahnsinns gewinnen."