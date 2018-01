Vor allem der Charakter Wagners hat es dem 50-Jährigen angetan: "Mir hat an Sandro – zuletzt in Hoffenheim - gefallen, dass er auch unbequeme Dinge angesprochen hat. Sandro wollte und will immer gewinnen und etwas erreichen. Er weiß natürlich auch, dass es in Hoffenheim eher ruhiger zugeht. Ich bin aber schon immer ein Freund davon gewesen, in gewissen Situationen Reizpunkte zu setzen, die Mitspieler aufzurütteln. Das hat er gemacht. Und das wird auch bei Bayern München so sein."

Goretzka "würde Bayern extrem gut zu Gesicht stehen"

Nach Sandro Wagner könnte in Leon Goretzka im kommenden Sommer der nächste Nationalspieler an die Isar wechseln. Auch von ihm hält Sammer viel: "Leon ist ein junger Spieler. Die Bayern müssen – in puncto Altersgefüge und Hierarchie - darauf achten, dass sie deutsche Spieler bekommen. Es wäre ein außergewöhnlicher Transfer, der dem FC Bayern extrem gut zu Gesicht stehen würde."

