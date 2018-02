Rio de Janeiro - Was für ein Spektakel. Während es für die Jecken in Deutschland bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt unter dem Kostüm meist noch die lange Unterhose brauchte, ging es beim legendären Karneval in der brasilianischen Metropole umso heißer zu. Bei rund 30 Grad feierten sechs Millionen Menschen seit Freitag Tag und Nacht auf den verschiedensten Straßenparaden durch.