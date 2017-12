Salvador Dalí hätte seine Freude Dieser Bücher-Tunnel ist nicht nur für Leseratten eine Reise wert

Yangzhou ist nah am Wasser gebaut. Zahlreiche historische Brücken prägen das Stadtbild, denn durch die 4,5-Millionen-Einwohner-Metropole fließt der Jangtsekiang. Dieses Flair wollte die Bücherei-Kette Zhongshuge aufgreifen, als sie am Ufer des Flusses den Bau einer ganz besonderen Filiale in Auftrag gab. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Die hölzernen Regale, in Kombination mit dem schwarzen Boden, geben Besuchern das Gefühl, sich in einer riesigen Röhre zu befinden.