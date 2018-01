Beide absolvierten am Dienstag Teile des Mannschaftstrainings vor dem Testspiel am Abend gegen Drittligist SG Sonnenhof Großaspach. Lewandowski plagen Probleme an der Patellasehne, Hummels schmerzen die Adduktoren. Beide hatten deshalb im Trainingslager in Doha/Katar nicht mit der Mannschaft üben können.