Doch jetzt, hier ist München, ist er wieder Don Jackson. Der erfolgreichste Coach der DEL-Historie, der den EHC zum ersten Titel der Vereinsgeschichte geführt hat, der selbst damit bereits sechs Mal DEL-Champion war. Und jetzt hat Jackson eine Aufgabe zu erledigen, die er bestens kennt: den Titel zu verteidigen. Zu seiner Zeit mit den Eisbären Berlin hat er das zwei Mal geschafft. Den Titel von 2008 holte er im Jahre darauf erneut, der 2011er Meisterschaft ließ er 2012 und ‘13 zwei weitere Titel folgen. Jetzt heißt es also beim EHC: Auf ein Neues! „Ich glaube nicht, dass es den einen Schlüssel zum Erfolg gibt. Aber klar ist, ich werde nicht viel ändern“, sagte Jackson, „dafür gibt es auch keinen Grund. Dieses Team ist weiter hungrig auf Titel. Wir haben fünf neue Spieler, die wir integrieren werden. Und wir alle hier haben ein Ziel: am Ende den Pokal hochzustemmen. Diese Emotionen will man immer wieder erleben.“

Unvergessen die Bilder, als Jackson mit Tränen in den Augen nach dem Finaltriumph über Wolfsburg den Pokal in die Höhe reckt. „Man gewöhnt sich nie an dieses Glücksgefühl, wird dessen nie überdrüssig. Es war so emotional. Für mich. Aber auch die Spieler. Etwa unseren Kapitän Michael Wolf zu sehen, der den ersten Titel seiner Karriere gewonnen hat, die unbändige Freude in seinem Gesicht zu sehen, hat mich einfach glücklich gemacht“, sagte Jackson, das war sehr, sehr emotional.“