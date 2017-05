"Das ist schon frustrierend", so der gebürtige Münchner, der kritisierte, dass man es "mal wieder nicht geschafft" habe, eine Führung über die Zeit zu bringen. Und jetzt? "Jetzt haben wir zwei Bonus-Spiele, die müssen wir nutzen." Ob man davor erneut ein Kurz-Trainingslager abhalte oder nach Mallorca fliege, sei ihm "scheißegal". Selbstredend ist dem Flügelflitzer dagegen das Schicksal seines Herzensklubs nicht gleichgültig. Dass man gleich mehrere Matchbälle vergab und nun noch zwei finale Abstiegsspiele vor der Brust hat, ist doppelt bitter für Aigner: Nach AZ-Informationen muss der Sardinien-Urlaub mit der Familie aufgrund der Extraschicht storniert werden – Überlebenskampf in Regensburg statt Beine hochlegen in Italien.

Dezimierter Kader für Trainer Vitor Pereira

Nun müssen Aigner und Co. zusehen, dass es über die Verlängerung klappt mit dem Klassenerhalt. Und das mit einem angezählten Trainer Vitor Pereira sowie einem dezimierten Kader: Aigners Konkurrent Amilton zog sich nach Angaben der Sechzger einen Muskelfaserriss zu und fällt für die Relegationsduelle aus. Auch für Victor Andrade kommen die Finalspiele um den Klassenverbleib nach seinem Kreuzbandriss noch zu früh. Abwehrspieler Felix Uduokhai, der zuletzt wegen muskulärer Probleme passen musste, könnte rechtzeitig fit werden.

In den letzten Jahren hießen die Retter Kai Bülow und Torsten Fröhling (2015) sowie Daniel Bierofka (2016). Für Aigner, den verhinderten Helden von Heidenheim, ist es noch nicht zu spät, in deren Fußstapfen zu treten: Am Freitag und am darauffolgenden Dienstag geht’s gegen den Jahn. Erst dann wird sich entscheiden, ob es auch 2017 ein gutes Ende gibt – und einen Nichtabstiegshelden.

