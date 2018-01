Was fordert die Politik? Innenminister Thomas de Maizière (CDU) spricht sich für Alterstests bei denjenigen Flüchtlingen aus, die ihr Alter nicht eindeutig mit Dokumenten nachweisen können. Die CSU will bei allen angeblich minderjährigen Flüchtlingen das Alter feststellen lassen. Die SPD weist solche Forderungen zurück. Das Thema könnte bei den am Sonntag beginnenden Sondierungsgesprächen über eine Große Koalition zu heftigem Streit zwischen Union und SPD führen.

Welche Rolle spielt das Alter von Asylsuchenden in der Flüchtlingspolitik? Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind faktisch vor einer Abschiebung geschützt, werden nicht in Sammelunterkünften untergebracht und haben ein Recht auf Schulbesuch.

Wie ist die bisherige Rechtslage in Deutschland? Alterstests für Flüchtlinge sind in Deutschland nicht verpflichtend vorgeschrieben. Im Sozialgesetzbuch heißt es, dass die Minderjährigkeit von den zuständigen Jugendämtern durch Kontrolle der Ausweispapiere vorzunehmen ist, hilfsweise durch „Inaugenscheinnahme“. In der Praxis kann ein Großteil der Flüchtlinge aber keinen Pass vorlegen. In Zweifelsfällen hat das Jugendamt eine Alteruntersuchung zu veranlassen.

Wie stehen Ärzteverbände zu den Untersuchungen? Die Bundesärztekammer positioniert sich klar gegen generelle Alterstests. Die dafür nötigen Röntgenuntersuchungen seien ein „Eingriff in die körperliche Unversehrtheit“ und nur zu rechtfertigen, wenn sie strafrechtlich oder medizinisch geboten seien. Auch der Verband der Kinder- und Jugendärzte lehnt eine obligatorische Altersfeststellungen ab.

