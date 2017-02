Sängerin zeigt Underboob Jennifer Lopez: So sexy hat sie sich noch nie gezeigt!

"Ich mache diesen Geist und Körper bereit für Vegas", schrieb die Sängerin und Schauspielerin zu ihrem heißen Foto. Unter den Hashtags tauchen Begriffe wie "#selfmotivate" und "#jlovegas2017" auf. Ihre Fans werden also ordentlich was zu sehen bekommen, wenn sie mit ihren "All I Have"-Shows die Stadt wieder unsicher macht. Laut "eonline.com" bringt sich die 47-Jährige gerne mit Hilfe von Celebrity-Trainerin Tracy Anderson in Topform. Aber auch David Kirsch zählt demnach zu den Leuten, die Lopez fit halten.