Sängerin meldet sich auf Twitter "Am Boden zerstörte" Ariana Grande tritt vorerst nicht mehr auf

Das US-Promiportal schreibt unter Berufung auf Quellen, die Grande nahe stehen sollen, dass sie am Donnerstag in London nicht auftreten werde und auch ihre restlichen Auftritte in Europa erst mal fraglich seien. Geplant waren Konzerte in England, Belgien, Polen, Deutschland und der Schweiz. Laut "TMZ" könnten die Termine aber stattfinden, wenn Grande sich wieder emotional in der Lage fühle, aufzutreten.