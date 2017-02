Sängerin Domino Kirke "Gossip Girl"-Star Penn Badgley hat geheiratet

Seine Beziehung mit Blake Lively (29) hatte nur drei Jahre gehalten. Aber "Gossip Girl" -Star Penn Badgley (30) hat nun offenbar nichtsdestotrotz - mit etwas Verzögerung - seine große Liebe gefunden: Der Schauspieler ist am Wochenende in den Bund der Ehe eingetreten. In einem Gerichtsgebäude in Brooklyn gab Badgley der Schauspielerin und Sängerin Domino Kirke (33) das Ja-Wort, wie das "Us Magazine" online berichtet.