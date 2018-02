Sänger über den ESC-Vorentscheid Xavier Darcy: "Mein Song wird den Zuschauern im Gedächtnis bleiben"

Der Name Xavier Darcy (23) ist in Deutschland noch nicht allzu bekannt. Aber der in London geborene Münchner konnte mit seiner Stimme bereits Rea Garvey von sich überzeugen, der ihn kurzerhand auf seine Tour mitnahm. Bei einem TV-Auftritt in der NDR-Show "Inas Nacht" hinterließ Darcy ebenfalls bleibenden Eindruck, was ihm die Tür zum deutschen ESC-Vorentscheid öffnete, wie er im Interview mit spot on news verrät. Außerdem spricht Darcy darüber, welch großen Stellenwert die Teilnahme an "Unser Lied für Lissabon" (20:15 Uhr, Das Erste) für ihn hat, und warum er sich gute Chancen auf einen Sieg ausrechnet.