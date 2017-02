Sänger in den USA "Goodbye Deutschland": Michael Wendler geht unter die TV-Auswanderer

Wie der Sender vorab meldet, will der Sänger nach den zahlreichen Negativ-Schlagzeilen in Deutschland in den USA zur Ruhe kommen. Auch will er in seinem Leben aufräumen: So wird er sich nach einem Jahr Funkstille wieder mit seiner Mutter aussprechen, nachdem sie ihn über die Boulevardpresse attackiert hatte. Außerdem ist demnach zu sehen, wie er seine fast 5 Millionen Euro teure Ranch in Deutschland verkaufen will - ein Projekt, das sich schwieriger gestaltet als erwartet.