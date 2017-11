Sachspenden zur Weihnachtszeit Umgekehrter Adventskalender: So funktioniert’s!

Wien - Die Idee vom umgekehrten Adventskalender ist so einfach wie genial: Ab dem 1. Dezember packt man jeden Tag ein haltbares Produkt, einen Hygieneartikel oder Socken und Mützen in eine Kiste. Diese spendet man dann am 24. Dezember für den guten Zweck. Binnen weniger Tage wurde der kreative Einfall von Streetlife Wien Tausende Male via Facebook und Twitter geteilt, die wohltätige Idee verbreitete sich in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer.