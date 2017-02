Sachsen BVB hat nach 1:0-Sieg gegen RB Leipzig wieder Oberwasser

Tuchels ungewohnt heftiger Gefühlsausbruch verriet, welche große Last auf ihm lastete. Nach den Schlagzeilen um sein angespanntes Verhältnis zur Vereinsführung, seine Rolle beim Wintertransfer von Alexander Isak und seinen Umgang mit Weltmeister Mario Götze, tat das Erfolgserlebnis gegen den Tabellenzweiten not. Die Kampfansage seines Teams an den in Dortmund besonders ungeliebten Gegner versetzte Tuchel ins Schwärmen. "Das fühlt sich überragend an. 4:0 verkleidet als 1:0, super Spiel, super Energie, mit hoher Energie verteidigt. Wir haben nur vergessen, den Deckel drauf zu machen", sagte er mit Verweis auf den fahrlässigen Umgang seines Teams mit Torchancen.