240 auf knapp 130 Insolvente Mifa halbiert erneut Belegschaft

Wertvolle Löwen Marktwert-Analyse von 1860: Wer gewinnt, wer verliert

Fußballer werden an ihren Leistungen gemessen - und an ihrem Marktwert. Das Portal Transfermarkt.de hat die Marktwerte der Spieler angepasst. Hier erfahren Sie, was die einzelnen Löwen jetzt wert sind.