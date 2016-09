Kals am Großglockner - Die Marke Volvo verbinden viele Autofahrer zuerst mit dem Thema Sicherheit, dann mit dem Design. Ausgeprägte Dynamik spielen in der Wahrnehmung keine besonders große Rolle. Doch der Schein trügt. Denn mit den Polestar-Modellen S60 und V60 zeigen die Schweden, dass sie durchaus auch die sportliche Klientel bedienen und Konkurrenten wie S4, M3 und C43 AMG Paroli bieten können. „Performance by Sweden“ ist das Motto, unter dem die beiden Sprintstars für Furore sorgen wollen.