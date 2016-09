Drei Männer geraten am S-Bahnhof in Taufkirchen in Streit – nach kurzer Zeit kommt es zur Schlägerei . Jetzt ermittelt die Polizei unter anderem auch wegen versuchtem Totschlag.

Taufkirchen - Am vergangenen Sonntagmorgen kam es am S-Bahnhof in Taufkirchen zu einer Prügelei. Ein italienisches Brüderpaar (17, 18) geriet mit einem 44-jährigen Türkei in Streit – wie die Polizei berichtet "aus unerfindlichem Grund". Der 44-Jährige war gerade auf dem Weg zum Wandern, die Brüder sind vom "Feiern" gekommen.