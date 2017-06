Der Vorfall im Detail

Gegen 6:15 Uhr kam der Mann am Bahnhof in Woflratshausen mit einer bislang unbekannten Frau (blaue Jacke, Jeans, braune Tasche, graues Haar) ins Gespräch. Gemeinsam stiegen sie in die S-Bahn, kurze Zeit später verließ der Mann den Zug allerdings wieder und hielt sich anschließend am Bahnsteigende auf. Die Polizei bittet die Unbekannte, sich bei ihnen zu melden, um Angaben zum Verdächtigen machen zu können.