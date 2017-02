Ryhme-Battle der anderen Art "Neue Bauernregeln" sorgen für mächtig Ärger

Die Kampagne sorgt nicht bei den Bauern für Unmut, auch innerhalb der Regierung findet man die Sprüche gar nicht lustig. So kam von Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) am Wochenende heftige Kritik. Er sah die deutschen Landwirte diffamiert und verlangte deshalb eine Entschuldigung von seiner Kollegin. In einem Brief forderte Schmidt seine Kabinettskollegin am Freitag auf, "die Kampagne sofort zu beenden und sich für den entstandenen Schaden bei den Bäuerinnen und Bauern öffentlich zu entschuldigen".