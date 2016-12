Nur vereinzelte Schüsse Feuerpause in Syrien scheint stabil

Schienen, Schlachtungen, Schulbildung Statistik zum Jahresende: Hier ist Bayern spitze

Die längsten Schienen, Tausende Tonnen Rindfleisch und so viele Babys namens Lukas wie nirgendwo sonst – so schaut der Freistaat statistisch gesehen aus. Im Ländervergleich steht Bayern übrigens nur selten am unteren Ende der Tabellen.