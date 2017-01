Bericht des Arbeitskreises Psychologische Operationen "Spiegel": Geheimdienste warnen vor Moskaus Absichten

Mann ins Gleis geschubst Neue Fälle von Gewalt in Berliner U-Bahn

Wieder gab es Angriffe in der Berliner U-Bahn. Am Kottbusser Tor wurde am Wochenende ein Mann ins Gleisbett geschubst. Andernorts in der Hauptstadt attackierte ein junger Mann einen Fahrgast unvermittelt per Faust.