In Syrien wird die zwischen dem Regime und Rebellen vereinbarte Feuerpause immer brüchiger. Zum ersten Mal seit einer Woche habe es wieder Luftangriffe auf den von Rebellen kontrollierten Ostteil von Aleppo gegeben, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Gravierende Verstöße gegen die Waffenruhe in Syrien

Nach Explosion in New York

FBI stoppt verdächtiges Auto

Die US-Bundespolizei FBI hat im Zusammenhang mit der Explosion in New York fünf Personen befragt. Diese sollen in einem gesuchten Fahrzeug gesessen haben, das bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden sei, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf das FBI.