Nach Vorrücken von 100 Bewaffneten Philippinen: Duterte will Kriegsrecht "brutal" durchsetzen

Duterte hatte am Dienstagabend für 60 Tage das Kriegsrecht über die südliche Region Mindanao verhängt. Damit reagierte er auf die Krise in Marawi, einer Stadt mit mehr als 200.000 Einwohnern, etwa 800 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Dort brannten Rebellen mehrere Häuser nieder, darunter eine Kirche und ein Gefängnis. Dann zogen sie mit schwarzen Fahnen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) durch die Straßen.