"Russland ist wichtiger Partner" Merkel wirbt bei Putin für Zusammenarbeit mit Russland

Es ist das erste Treffen der beiden Staatenlenker in Russland seit Mai 2015. Der Besuch nährt Hoffnungen auf eine Entspannung des vor allem durch den Ukrainekonflikt gestörten Verhältnisses zwischen Merkel und Putin. Allerdings: "Einen gemeinsamen Nenner zu finden, dafür braucht es viel Zeit und gegenseitiges Verständnis", sagte der Politologe Wladislaw Below der Deutschen Presse-Agentur in Moskau.