Weißes Haus Russland-Verwicklungen: Trump Jr. im Zwielicht

Konkret veröffentlichte Trumps Sohn via Twitter einen E-Mail-Wechsel zwischen ihm und dem Publizisten Rob Goldstone, der das Treffen mit der Anwältin im Trump Tower in New York einfädelte. Trump Jr. antwortete auf das Angebot, "offensichtlich hochrangige und sensible Informationen" über Clinton zu erhalten: "Es sieht so aus, als ob wir Zeit hätten, und wenn es das ist, was Du sagst, liebe ich es."