Russischer Außenminister spricht trotzdem Gabriel sagt Treffen mit Lawrow wegen Fiebers ab

Lawrow will den Angaben zufolge aber trotzdem am Festakt zum Abschluss des deutsch-russischen Jugendaustauschjahrs im Weltsaal des Auswärtigen Amts teilnehmen und dort auch reden. Ursprünglich waren auch ein bilaterales Treffen mit Gabriel und eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am deutsch-französischen Ministerrat in Paris hatte Gabriel am Vormittag noch teilgenommen.