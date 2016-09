Genf - Amüsanter Vorfall während der nervenaufreibenden Syriengespräche in Genf: Der russische Außenminister Sergej Lawrow brachte den wartenden Journalisten mehrere Pizzen zur Stärkung. Die Reporter hätten den Außenminister mit großem Applaus begrüßt, als er in der Nacht zum Samstag mit mehreren Schachteln Pizza in ihren Warteraum kam, meldete die Agentur Tass.