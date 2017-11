Russin moderiert WM-Auslosung Bitte nicht sexy: Irans Fans appellieren an Moderatorin

2006 gab es das Problem mit Heidi Klum, vor vier Jahren in Rio musste die Sendung wegen der Samba-Tänzerinnen sogar minutenlang unterbrochen werden. Dennoch werden Millionen von Iranern die Auslosung am Freitag in Moskau verfolgen.

Sie hoffen auf Argentinien, Brasilien oder Deutschland als Gruppengegner der iranischen Nationalmannschaft. Auf Weltmeister Deutschland traf das iranische Team schon einmal bei der WM 1998 in Frankreich und verlor damals in Montpellier mit 0:2.

