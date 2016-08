Mölders zuletzt nicht mehr erste Wahl

Bei der anschließenden Abfahrt in Richtung Wildpark war der Ex-Augsburger gar nicht erst dabei und wird nun definitiv ausfallen. Winter-Neuzugang Mölders hatte in der vergangenen Saison großen Anteil am Nichtabstieg der Löwen, in der laufenden Spielzeit hat er allerdings seinen Stammplatz an Neuzugang Ivica Olic verloren.