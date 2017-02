Rund 1.500 Teilnehmer Bilder: Anti-Siko-Demo in der Münchner Innenstadt

München - Mehr als tausend Menschen haben am Samstag in der Münchner Innenstadt gegen die Sicherheitskonferenz und die Nato protestiert. Auf den Plakaten forderten die Demonstranten die Abschaffung der Nato, weltweite Abrüstung, ein Ende der Abschottungen und die Anerkennung aller Asylanträge in Deutschland. Die Bundespolizei sprach am Nachmittag von einem "sehr verhaltenen Zulauf" und einem "eher ruhigerer Samstag" ohne Vorfälle. Sie ging zunächst von rund 1.550 Teilnehmern an der Hauptkundgebung aus.