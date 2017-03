Rund 1.000 Gäste Doppelmord von Herne: Abschied von Jaden (9)

"Ein junges Leben ist ein für alle Mal brutal ausgelöscht worden", sagte der evangelische Pfarrer Michael Thoma in einer Ansprache. Der Verlust sei nicht in Worte zu fassen. Er erinnerte daran, dass die Familie in den Tagen vor der Ermordung noch ein Wochenende in Holland verbracht hatte. "Es darf nicht sein, dass ein Kind vor der Mutter geht. Er hatte doch noch so viel Leben vor", verdeutlichte er. "Jaden hat jetzt ein anderes Leben, ein Leben bei Gott."