Hinzukommt ein mögliches Halbfinale im Toto-Pokal gegen den TSV 1860 Rosenheim (11. April). Das Grünwalder könnte weiter Austragungsort des Pokal-Finales sein (Termin offen). Würde Sechzig Meister, stünde weiter das Heimspiel der Aufstiegsrelegation am 24. oder 27. Mai in Giesing an.