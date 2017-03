Für Offiziersnachwuchs Deutsche Marine will rumänischen Großsegler Mircea chartern

Die "Mircea" ist wie die 1958 gebaute "Gorch Forck" ein Dreimaster und mit 82 Metern ähnlich groß. Die rumänische Bark ist das einzige baugleiche Schwesterschiff der älteren "Gorch Fock I", die 1933 in Dienst gestellt wurde und heute in Stralsund im Hafen liegt. Die "Mircea" wurde wie die beiden "Gorch Fock" in Hamburg auf der Werft Blohm + Voss gebaut und 1938 in Dienst gestellt. Seitdem ist das Schiff mit Unterbrechungen im Besitz der rumänischen Marine.