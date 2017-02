Rührendes Statement Angelina Jolie: "Wir werden immer eine Familie sein"

Hollywood-Star Angelina Jolie (41, "By the Sea" ) präsentiert aktuell ihren neuen Film "First They Killed My Father" in Kambodscha. Im Interview mit "BBC World News", aus dem "People.com" zitiert, sprach sie dabei nicht nur über den Streifen, sondern auch über die schwere Trennungsphase von Noch-Ehemann Brad Pitt (53, "Inglourious Basterds" ):