Rührender Post auf Instagram Nach dem Feuerdrama: Johnny Galecki dankt der Feuerwehr

"Es sind die großen Risiken, die ihr akzeptiert und die Opfer, die ihr und eure Familien bringen, die uns sicher halten", schreibt der Sitcom-Star weiter. "Danke auch an die vielen von euch, die mich unterstützt haben", wendet er sich an seine Fans, die sich offenbar zahlreich bei ihm gemeldet hatten. Der 42-Jährige endet seinen Post mit optimistischen Worten: "Wir sind alles andere als verloren hier." Mit den Hashtags "#muchlove" (Alles Liebe) und "#movingforwardstronger" (frei übersetzt: Was dich nicht umbringt, macht dich stärker) macht er deutlich, dass er sich von dem Feuerdrama nicht unterkriegen lässt.