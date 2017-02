Rührender Abschied bei Instagram "Am Boden zerstört": Ruby Rose trauert um gute Freundin

In Kinofilmen wie "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage", "Resident Evil" oder "John Wick 2" mimt Ruby Rose (30) stets die knallharte Powerfrau. Auf Instagram gab die Schauspielerin nun aber tiefste Einblicke in ihre Gefühlswelt. Der Grund dafür könnte nicht tragischer sein: Sie trauert um ihre gute Freundin Natalie Hall. Zu den Todesumständen ihrer Freundin schrieb sie nichts, die Nachricht habe über ihren Tod habe sie aber "am Boden zerstört".