Neuer U21-Trainer

Kuntz lobt Hrubesch und peilt EM-Titel an

Stefan Kuntz will als Nachfolger von Horst Hrubesch die deutsche U21 zum EM-Titel 2017 in Polen führen. "Aber was Horst mit seinem Team erreicht hat, ist sensationell. Ich kann nicht in die Fußstapfen von Horst treten."