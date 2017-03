Rücktritt als Markenbotschafter Rummenigge bedankt sich bei Breitner

Der Markenbotschafter beendet auf eigenen Wunsch Ende des Monats seine Arbeit beim Rekordmeister und will sich anderen Dingen widmen. Auch ein Studium lockt den langjährigen Bayern-Profi. "Man darf nicht vergessen, er ist jetzt 65. Er will in dem Alter jetzt auch ein bisschen was anderes machen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in London. "Es war eine Entscheidung, die Paul gefällt hat."