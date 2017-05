Dennoch wolle er auf Sieg spielen: "Wir wollen gewinnen – ich habe noch nie in meiner Karriere auf Unentschieden gespielt." Wer kann auflaufen? Die medizinische Abteilung hat alles versucht, doch es half alles nichts: Junglöwe Felix Uduokhai (19) ist nach muskulären Problemen im Oberschenkel nicht rechtzeitig fit geworden. "Wir mussten in der Fünferkette oft Änderungen vornehmen, auch jetzt", so Pereira, der wohl Relegationsretter Kai Bülow als Ersatz bringen dürfte, "das ist unglücklich, aber wir haben andere Spieler, die einspringen können. Es ist nicht so, dass wir nun große Defizite hätten." Der 48-Jährige muss aber auch das gesperrte Duo Marin Pongracic und Romuald Lacazette ersetzen. Für Letzteren könnte Hinspiel-Torschütze Neuhaus auflaufen: "Er ist ein guter Spieler mit großem Potenzial." Der Youngster (20) sei "bereit, uns zu helfen."

"Die Mannschaft muss laufen und aggressiv sein"

Was muss die Mannschaft verbessern? Alles, dürfte der grantige Sechzger-Fan sagen. Und hätte nicht Unrecht: Der Auftritt in der Continental-Arena ließ in jeglicher Hinsicht zu wünschen übrig. Pereira erklärt daher, dass die mentale Verfassung eine große Rolle spiele: "Die Einstellung ist sehr wichtig, der Druck ist in dieser Phase sehr groß." Er könne nachvollziehen, dass dieser "die Spieler lähmen kann" und versuche daher, "Ruhe zu vermitteln". Seine Ansage: "Wichtig ist, selbst wenn es nicht läuft: Die Mannschaft muss laufen und aggressiv sein. Das haben wir im Hinspiel nicht gesehen, obwohl wir es die ganze Woche thematisiert hatten. Nach dem frühen Gegentor haben wir 45 Minuten gebraucht, bis wir uns davon erholt hatten." Pereira wiederholte vier Mal, als wolle er seine Akteure beschwören: "Laufen, laufen, laufen, laufen!"

Was können die Fans beitragen? Nach Klubangaben werden über 60.000 Zuschauer erwartet – eine ähnliche Riesen-Kulisse wie vor zwei Jahren im letzten Heimspiel der regulären Saison gegen den 1. FC Nürnberg (68.500) und mehr noch als gegen Kiel (57.000). Die Scharen auf den Rängen können erneut jede Menge beitragen, so Pereira: "Ich habe in meiner Karriere schon gegen etwa 60.000 Zuschauer gespielt, auch mit 60.000 für uns. Aber das ist hier eine komplett andere Nummer", weiß der Portugiese: "Wenn ein Verein gegen den Abstieg kämpft und so viele Fans mobilisieren kann, ist das überragend." Investor Hasan Ismaik ergänzte per Facebook-Nachricht: "Den Fans wünsche ich einen großen Sieg. Ihr habt es verdient, denn ihr seid das Beste, was dieser Verein besitzt."

Was sagt der Gegner? Trainer Heiko Herrlich gibt sich kämpferisch: "Es ist noch alles möglich. Ich bin mir sicher, dass sich auch Räume für uns ergeben." Jahn-Abwehrspieler Marvin Knoll sagt: "Das wird hoffentlich ein geiler Krimi für uns." Ein Wunsch, den Pereira, Cassalette, Ismaik, Wettberg und alle Blauen nicht teilen.

1860 vor Schicksalsspiel angespannt - Jahn ohne Furcht