Rückrundenvorbereitung des TSV Löwen-Traningslager: "Du spielst wie du trainierst"

Nebst Platz für 34 Spieler wird auch mit zehn Bädern für die Trainer geworben – theoretisch also Platz für sämtliche Übungsleiter, die sich seit Hasan Ismaiks Einstieg im Jahr 2011 an der schier unlösbaren Aufgabe versuchten, die Giesinger zurück in die Bundesliga zu führen.

Einer der wenigen Spieler, die in der Vorrunde funktionierten, schilderte jüngst seinen Umgang mit den vielen Trainerwechseln. "Pereira ist mein sechster Trainer in zehn Monaten. Natürlich weiß man, was im Verein abgeht, aber wenn man sich darüber auch noch Gedanken machen würde, ginge das auf dem Platz komplett in die Hose. Als Fußballer muss man das ausblenden", erklärte Levent Aycicek, Leihspieler aus Bremen, in einem Interview mit "Werder.de".

Solche Bedingungen hatte noch kein Löwen-Coach

Aycicek will, nebst möglichen Neuzugängen, auch unter Pereira durchstarten: "Ich bin noch ein halbes Jahr hier und werde alles dafür tun, dass wir ins gesicherte Mittelfeld klettern und etwas Ruhe einkehren kann." Ob er nach dem Ende der Leihe Pereiras Aufstiegsmission unterstütze, wisse er noch nicht. Klar ist, nicht nur wegen des Trainingslagers: Solche Bedingungen hatte weder Friedhelm Funkel im Winter 2014 in Belek (Türkei), noch Benno Möhlmann im Vorjahr im spanischen Estepona (Nähe Marbella) oder sonst ein Löwen-Coach.

Umbau unter Neu-Trainer Pereira

Unter Pereira bleiben nun nach Trainingsauftakt am 3. Januar über zwei Wochen Zeit, um nach der verheerenden Vorrunde den Grundstein für eine erfolgreichere Rückserie zu legen. Vier Testspiele soll es dabei geben, die Gegner stehen noch nicht fest. „Ich kenne die Bedingungen dort, die Temperaturen und die Vereine, gegen die wir spielen können“, erklärte Pereira bei seiner Vorstellung lediglich. Als Testgegner käme auch RB Leipzig in Frage, der Bundesligist schwitzt in Lagos.

Vielleicht gibt’s im Luxus-Trainingslager ja Anschauungsunterricht eines Luxus-Klubs, wie es am besten mit dem Aufstieg klappt.